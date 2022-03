Cagliari, ok alla mega pista dentro la città: in bici dal mercato di San Benedetto al parco di Terramaini

In bici dal mercato di San Benedetto al parco di Terramaini. La giunta Truzzu ha dato l’ok al progetto “Percorsi Verdi”, trasmesso dalla Città Metropolitana di Cagliari, redatto dallo Studio di Architettura paesaggista – Thesis, dell’archistar Joao Nunes. Previsto un budget di 4 milioni di euro di fondi che arriveranno nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il progetto “Cagliari – San Benedetto” costituisce un collegamento con piste ciclabili, piazze riqualificate e nuovo verde, che parte dal mercato civico e arriva al parco di Terramaini.

Il tracciato si snoda in un’area residenziale e nel cuore della cittá, priva di connessioni ciclopedonali e con la necessitá di riqualifica delle aree verdi sul manto stradale.

Parte da via Sant’Alenixedda, attraversa via Giudicati e giunge alla connessione con il parco di Monte Claro, seguendo via Medaglie D’oro, crea un’opportunità di intervento anche nell’area di parcheggio esistente in piazza Giudicessa Elena. Seguendo invece via del Nastro Azzurro sfiora il parco Giovanni Paolo II e successivamente, percorrendo via Grandi, attaulmente a senso unico, arriva a via Castiglione. Continuando su via Gioia si collega al Quartiere Europeo e proseguendo su via Vesalio, arriva al Parco di Terramaini, presto collegato col canale navigabile.

Gli obiettivi principali del progetto sono la riqualificazione degli spazi urbani principalmente utilizzati dai veicoli, privilegiando quelli destinati ai pedoni con la progettazione di nuove piste ciclabili e la riqualifica di quelle gia esistenti, di nuove aree di sosta e piazze. Una pista ciclabile e verde sorgerà in via Sant’Alenixedda.

Sarà riqualificata via dei Giudicati: l’intenzione e’ quindi quella di ridurre lo spazio carrabile e di ottimizzare le corsie ciclabili al fine di favorire l’inserimento di alberature e di un marciapiede più ampio.

Rivoluzione in via Medaglie d’Oro: attraverso l’accostamento delle corsie carrabili ed un ridimensionamento della dimensione pedonale. La fascia verde viene duplicata, integrata con parcheggi auto e attraversata da una corsia ciclabile a doppio senso.

Per via del Nastro Azzurro la proposta prevede l’inserimento della pista ciclabile e del verde. Nella nuova sezione stradale la carreggiata a doppio senso di marcia viene ridimensionata per fare spazio ad una fascia di alberi e alla pista ciclabile. I marciapiedi laterali vengono leggermente ridotti ma mantenuti.

Via Grandi: il marciapiede viene leggermente dilatato, arrivano i due sensi di marcia delle auto, le corsie ciclabili vengono integrate e, in questo caso, la fascia verde viene occupata da piccoli cespugli.

In via Vesalio la sezione stradale viene riorganizzata senza grandi stravolgimenti. Le auto contiuano a disporre di due corsi per senso di marcia e lo spartitraffico centrale viene ridotto e arricchito con del verde. Per quanto riguarda lo spazio pedonale la larghezza dei due marciapiedi viene equilibrata sui due lati. Lo stesso approccio si ha per la fascia verde che adesso costeggia la strada sue due lati e non piu solamente sul lato Ovest. Proseguendo su questa via si incontra un restringimento della carreggiata, presentando un’ulteriore possibilitá d’intervento. I posteggi auto lungo la strada vengono eliminati, lasciando spazio ad una doppia corsia ciclabile e il rispettivo buffer verde.