Cagliari, ok al nuovo viale Monastir: fondi anche per l'area cani del Poetto e 40 alloggi popolari in via Donizetti

Ok ai lavori per il nuovo viale Monastir, per l’area cani del Poetto e la quarantina di alloggi Erp che saranno realizzati sulle ceneri dell’ex circoscrizione di San Benedetto, tra via Donizetti e via Rossini. I fondi arrivano dal Comune di Cagliari, grazie a un emendamento votato da maggioranza e opposizione e ad altri provvedimenti della Giunta Truzzu. Per viale Monastir ci sono due milioni, solo per il primo lotto. Nel bilancio di previsione 2023-2025 entrano anche un milione per la manutenzione straordinaria e lavori sull’impiantisca sportiva, 600mila euro per la manutenzione straordinaria delle aree cortilizie Erp, 250mila per i lavori di consolidamento del costone roccioso di Monte Mixi,133500 per la sistemazione dei terreni incolti di via Ravenna, un milione per i lavori sugli impianti di illuminazione pubblica, centomila euro di contributi alla parrocchia di Sant’Eulalia per i lavori sul complesso dell’ex chiesa di Santa Lucia e sessantamila euro per i lavori di ripristino dell’area cani del Poetto, che attualmente versa in condizioni pietose.

Due milioni di euro, ancora, grazie ai fondi Pon metropolitani, per mandare avanti i lavori di realizzazione di una quarantina di alloggi popolari in via Donizetti: “Possiamo andare avanti e spendere i fondi senza indebitarci”, spiega il presidente della commissione Bilancio, Alessandro Balletto. “Rispettiamo, come Comune, tutti gli equilibri economici e continuiamo a dimostrare di essere una città virtuosa. Abbiamo dato il via libera a interventi per oltre cinque milioni accogliendo anche alcune proposte dell’opposizione”.

Ha collaborato Ennio Neri