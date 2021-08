Cagliari, odissea per un 74enne: “Glicemia alle stelle e non riesco a prenotare una visita”

Odissea per una 74enne di Cagliari: “Ho la glicemia alle stelle e non riesco a prenotare la visita in nessun centro di diabetologia. Cosa devo fare?”. A raccontare meglio l’accaduto è la figlia della donna, Manuela F.: “Mia madre, una donna di 74 anni, ha necessità di effettuare una visita diabetologica, in quanto ha la glicemia altissima. Impegnativa alla mano, contatto il cup il quale mi dice che non prendono prenotazioni per la diabetologia. Mi dicono di contattare direttamente le strutture. Contatto Brotzu, Policlinico, Binaghi, clinica di Quartu, ma la risposta è la stessa: non prendono pazienti nuovi.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Per Quartu, solo residenti”. La donna effettua anche altre telefonate verso un’altra struttura, almeno 50 stando al suo racconto, “ma è impossibile contattarli. Ditemi voi se è concepibile una situazione del genere. Tanta apprensione per il covid e nel frattempo la nostra sanità fa morire le persone per altre patologie. A chi mi devo rivolgere? Sta male, prende già una pastiglia e segue la dieta ma non è sufficiente. La glicemia è sempre altissima”.