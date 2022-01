Cagliari, occupano abusivamente la rimessa di uno stabile in viale Bonaria: denunciati due tunisini.

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Villanova, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata a Tortolì l’8 gennaio scorso da un 73enne del luogo, imprenditore, hanno denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici due tunisini rispettivamente di 46 e 53 anni, entrambi senza fissa dimora, a loro dire lavoratori stagionali. L’attività investigativa svolta dai militari ha consentito di individuare i due quali autori dell’occupazione arbitraria della rimessa di un edificio situato in viale Bonaria a Cagliari. I due avevano fatto ingresso all’interno dello stabile abbandonato dallo spazio lasciato libero da un cancello metallico in parte deragliato dalle proprie corsie di movimento, portando con sé pochi effetti personali e avevano realizzato due rudimentali giacigli ove dormire. Sono stati allontanati dallo stabile e i due cani (uno con microchip e l’altro senza) di cui erano in possesso sono stati momentaneamente affidati al canile comunale al quale potranno ora chiederne la restituzione.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail