Cagliari, occhio alle telefonate moleste dalla Romania: "Pronto a viaggiare per curarti i denti?"

“Sei pronto a viaggiare per curarti i denti? Cure con tecniche rapide da applicare, premi il tasto 1 per essere ricontattato”. È il messaggio registrato che si sente appena si risponde ad una telefonata che arriva dalla Romania: il prefisso +40 è quello rumeno, poi segue il numero 766342926. Se si accetta, poi bisogna attendere una nuova telefonata. Se però non si nemmeno minimamente l’idea di raggiungere Bucarest o chissà quale altra città rumena per una pulizia dei denti o per ponti e corone nuove di zecca, allora basta chiudere e segnare il numero come indesiderato. Sì, perchè a prescindere si tratta di una telefonata che rientra nel settore del telemarketing molesto. La chiamata l’hanno già ricevuta diversi cagliaritani e, dando per buono che non si tratti di una truffa, ci si trova davanti alla nuova tecnica commerciale imbastita da qualche studio dentistico che prova a pescare nuovi clienti nel mercato italiano.

Su internet, la ricerca del numero “incriminato” non porta ancora a nessun risultato. È probabile che nei prossimi giorni compaia, dopo che un certo numero di persone l’avranno segnalato o come “contatto molesto” o come “pubblicità aggressiva”. Sul web sono già decine i numeri segnati come spam e, in più di un caso, compare anche la parola “truffa”.