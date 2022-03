Cagliari, nuovo stop alle visite dei pazienti in ospedale: preoccupa la nuova ondata del Covid. Ripristinate appena pochi giorni fa, le visite sono sospese: i pazienti continueranno a stare soli al Policlinico, che ha annunciato oggi la sofferta decisione. “Da domani 26, e sino a mercoledì 30 marzo compreso, al Policlinico Duilio Casula sono momentaneamente sospese le visite ai ricoverati. Una decisione presa per tutelare la salute di operatori e pazienti, a causa dell’#aumento dei casi di #Covid-19″, si legge nella nota dell’Aou. In Sardegna si continuano ad avere circa duemila nuovi contagi al giorno, con punte di tremila, e un 17 per cento in più di casi rispetto alla settimana scorsa, quando era già iniziata la netta risalita. Il tutto mentre il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza in Italia, salvo nuove sorprese.

E’ di nuovo allarme insomma, serio e inequivocabile, sul fronte Covid in tutta Italia, mentre in Sardegna non ha mai smesso di esserlo. Nel periodo dal 18 al 24 marzo l’incidenza dei contagi è a 848 ogni 100.000 abitanti rispetto a 725 ogni 100.000 abitanti della scorsa. E nel periodo fra il 2 e il 5 marzo, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12, in aumento rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 0,94) e con un valore superiore sopra la soglia epidemica per la prima volta dallo scorso ottobre, ovvero da 5 mesi a questa parte.

Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt 1,08).

