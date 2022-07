Luna park anche a Mulinu Becciu. La decisione è della giunta Truzzu che ha deciso di aggiornare l’elenco delle aree per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante .

Dopo la crisi legata ai mesi bui del Covid, con le misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus che hanno avuto un impatto rilevante sul settore l’amministrazione ha deciso di aiutare i giostrai Il Comune li aiuta a ripartire e h individuato per loro gli spazi nelle piazze cittadine e nelle aree verdi dove operare. Il primo via libera nell’ottobre dello scorso anno. Ora la novità per le aree per il posizionamento di luna park/parchi di divertimento: allo spazio dell’ex arena grandi eventi a Sant’ Elia e si è aggiunta quella di Mulini Becciu tra via Aresu e via Asquer. Quella per i circhi resta via San Paolo.

Le aree per il posizionamento di una attrazione dello spettacolo viaggiante o, al più, di due attrazioni, qualora lo spazio lo consentisse sono: piazza del Carmine, piazza Giovanni XXIII, piazza Galilei, piazza dei Giudicati, piazzale del Lazzaretto, piazza Garibaldi.

Poi ci sono gli spazi nelle aree verdi cittadine: Parco della Musica, parco degli Anelli; Belvedere Memorial su Monte Urpinu, piazza Franco Oliverio, Giardino sotto le Mura, Giardini Pubblici, viale Buoncammino, Orto dei Cappuccini (previo parere della Soprintendenza) e Su Siccu. Tra le attrazioni previste consentite ci sono i teatrini di burattini o marionette. Poi tiro palline in recipienti, tiro piastrelle, barattoli, rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore.

Oppure altalena a barche, giostra aeroplani, giostra cavalli galoppanti per bambini e adulti, giostra tazze, giostrina rodeo azionata a motore, salto trampolino, giostrina per bambini, padiglione percorso fantastico per bambini (playground), trenino lillipuziano su binario, simulatore e baby kart.

