Cagliari, nuovo rione tra viale Marconi e Pirri: palazzi, supermercati e campi sportivi

Il sindaco Paolo Truzzu lo definisce un “grande parco cittadino”, ed effettivamente le percentuali parlano chiaro: l’85% dei terreni tra viale Marconi e Terramaini a Cagliari, nella zona del rio Saliu, saranno pieni di prati e piante. Poi, però, ci sono anche “spazi commerciali, artigianali, residenze, impianti sportivi e attrezzature pubbliche”. Si tratterà di un’area, spiega il primo cittadino, “che connetterà Selargius, Monserrato e altri comuni della Città metropolitana”. Si tratta di una conferma del progetto che è stato anticipato da Casteddu Online a settembre 2022, quando i privati hanno presentato la proposta di realizzare un nuovo rione capace di accogliere 1500 persone nell’area di Terramaini. Sorgeranno nuove palazzine, campi sportivi ed è allo studio anche la nuova linea della metropolitana leggera che collegherà Cagliari e Quartu. Una rivoluzione commerciale ai bordi della strada più trafficata di tutta la Sardegna, in parole semplici. Accanto al canale ci saranno spazi verdi e campi sportivi (un campo di tiro con l’arco, uno di baseball e uno di football americano. Mentre nell’area che si affaccia su viale Marconi si saranno locali commerciali.

Nella zona nascerà anche il nuovo tracciato della metropolitana. L’idea di partenza era quella di far passare la linea di superficie dentro in viale Marconi, ma Truzzu si è opposto per non caricare eccessivamente di ulteriori disagi l’importante asse stradale, già impegnato pesantemente dal cantiere per la riqualificazione. Così il collegamento partirà dalla fermata Vesalio a Pirri e raggiungerà Is Pontis Paris, passando proprio nell’area tra viale Marconi e Terramaini, dietro la caserma dei Vigili del fuoco, dove nascerà la lottizzazione. E con un collegamento diretto Quartu potrebbe decidere di portare la linea dentro la città, fino a Pitz’e Serra per chiudere poi l’anello col Poetto di Cagliari a Marina Piccola.