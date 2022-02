Raid incendiario a Pirri. Dopo le segnalazioni arrivate alla sala operativa 115 del Comando, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta poco dopo l’una di notte per spegnere l’incendio di due autovetture in sosta in via Legnano dove le fiamme hanno danneggiato lievemente un portoncino d’ingresso e la facciata esterna di un appartamento adiacente.

Il tempestivo arrivo della squadra ha evitato il coinvolgimento della struttura e di altri veicoli in sosta. Nessuna persona coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

L'articolo Cagliari, nuovo raid incendiario a Pirri: 2 auto in fiamme, danneggiata una casa proviene da Casteddu On line.