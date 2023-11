Cagliari, nuovo murale nel parco dell’Ex Vetreria: “La vita è più bella con un cane”

Un murale nell’area cani del parco dell’ex Vetreria di Pirri. Tutto a spese di privati. L’iniziativa è di due cagliaritani Eugenio Pusceddu e Salvatore Soddu, che, dopo aver contattato degli artisti Agnes Zimmerman e Luca Cocco, hanno presentato una richiesta formale al Servizio Parchi del Comune di Cagliari. Vogliono avere l’autorizzazione per la realizzazione di un murale che abbellisca la parete del muro perimetrale sovrastante l’area cani del parco dell’Ex Vetreria, facendosi carico di ogni spesa per la realizzazione dell’opera di Zimmermann e Cocco.

Nel murale un pastore tedesco e la scritta “life is better with dog”, in italiano “la vita è più bella con un cane”.

E la giunta Truzzu ha dato il via libera al murale decorativo che veicolerà un messaggio “di positiva incentivazione dei rapporti con gli animali d’affezione, tematica estremamente sensibile per la cittadinanza” e non costerà nulla all’amministrazione comunale.