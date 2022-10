Tuffi e tintarelle nello spazio da decenni destinato alle barche. E la zona dell’Arena Grandi Eventi accoglierà campi da basket, calcetto e lo skate park. Sono tutti i nuovi dettagli del progetto del secondo lotto del Parco degli Anelli approvato dalla giunta Truzzu.

Il parco sarà strutturato su una corsia ciclopedonale principale di 4m di larghezza che garantirà il collegamento col primo lotto e tutte le diverse aree attraverso una serie di percorsi secondari.

L’area oggi in concessione all’associazione pescatori verrà ricollocata accanto a via Vespucci. E tra la zona dei pescatori e il parco nascerà un bar-ristorante. La parte importante di tutto il progetto sarà la riqualificazione del vecchio Canale della palma che diventerà una spiaggia urbana. La zona tra parco e acqua con l’acqua si alternerà tra sabbia tradizionale, solarium in legno e spiaggia verde con erba. L’area verrà dotata di docce da esterno.

Verrà deviato e interrato l’oleodotto militare che attraversa l’area. Il vecchio ponte verrà demolito e al suo posto troverà spazio una passerella ciclopedonale in continuità con la passeggiata del lungomare.

C’è anche l’area dedicata allo sport. Un bike park accoglierà il circuito di pump track e di cross county. E verrà rifunzionalizzata l’area della vecchia “Arena Grandi Eventi”. La superficie esistente in cemento sarà convertita in piastra attrezzata con campi per basket, calcetto, skate park, campi da bocce, pista di atletica e pattinaggio a rotelle. E poi aree verdi per la sosta e locali di servizio con docce e spogliatoi.

L'articolo Cagliari, nuovo look per Sant’Elia: il vecchio canale dei pescatori diventa una spiaggia urbana proviene da Casteddu On line.