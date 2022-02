Cagliari, nuovo look per i campi da calcio a Sant’Elia e alla Fonsarda

Nuovo look per i campi da calcio a Sant’Elia e alla Fonsarda. La giunta comunale ha stanziato i fondi per il rifacimento del campo in erba sintetica degli impianti comunali di via Schiavazzi e via Figari, importantissimi per i rispettivi rioni. Il primo intervento riguarda il quartiere di Sant’Elia, nell’attuale impianto sportivo calcistico con accesso principale da via Vespucci. L’obiettivo dell’intervento è quello generale di rendere l’impianto più fruibile attraverso il rifacimento del manto erboso in erba artificiale, conservando le stesse dimensioni esistenti, compreso il pacchetto di sottofondo e gli impianti di drenaggio delle acque piovane secondo le disposizioni contenute nelle norme della Lega Nazionale Dilettanti. Verrà dotato inoltre di impianto di irrigazione, oggi assente, e di canalette di smaltimento perimetrali. La spesa prevista è di 850 mila euro.

Inoltre l'Amministrazione comunale intende programmare un intervento di manutenzione straordinaria anche dell'impianto sportivo calcistico comunale di via Figari, con particolare riferimento al rifacimento del manto in erba artificiale. La spesa in questo caso è di 500 mila euro.