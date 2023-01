Per via Roma un nuovo look firmato dall’archistar Boeri. Via la lunga striscia d’asfalto dalla vecchia passeggiata e al suo posto un lungo parco che dall’incrocio col largo Carlo Felice arriverà fino a piazza Amendola. I lavori partiranno tra due settimane. L’annuncio oggi nel corso della commissione Mobilità, convocata, alla presenza dell’assessore Alessio Mereu, per discutere le problematiche legate alla viabilità nelle zone circostanti.

Anche perché nella zona i cantieri saranno parecchi. Non solo del Comune. Ma anche dell’Arst, come quello l’arrivo della linea della metropolitana di superficie che collegherà piazza Repubblica a piazza Matteotti. L’assessore Mereu ha parlato di un accordo con l’Arst affinché i lavori della metropolitana in via Roma comincino solo quando saranno terminati quelli in corso in piazza Repubblica, via Dante, viale Cimitero e viale Diaz. “Questo perché a breve si iniziano i lavori della passeggiata centrale su via Roma”, spiega Marcello Piras, presidente della commissione Mobilità, “e una sovrapposizione di cantieri sarebbe problematica. In via Dante, una volta terminato il tracciato della metro verrà rifatto il manto stradale e rifatta la segnaletica, affinché il tratto di strada a partire dall’incrocio da via De Gioannis fino a piazza Repubblica permetta maggiore fluidità di traffico. Ora sul lato del cantiere trovano parcheggio auto che non potrebbero parcheggiare”

