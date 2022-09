Un nuovo ko in consiglio comunale. E ora la maggioranza di Truzzu traballa pericolosamente. Perché il gruppo dei ribelli potrebbe ingrandirsi e il primo cittadino pensa concretamente alla fuga a Roma. Ci sarebbe anche la data: novembre, mese in cui dovrebbero arrivare i nomi dei sottosegretari al Governo che con altissima probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni. E leader di Fdi potrebbe chiamare nell’esecutivo il primo cittadino cagliaritano.

I consiglieri del gruppo “Solinas presidente” per protesta contro il sindaco (chiedono due assessorati al sindaco che per ora non li ha accontentati) hanno abbandonato l’aula, i consiglieri di centrosinistra hanno ritirato la scheda e il numero legale necessario per mandare avanti la seduta è venuto meno. Un copione identico a quello due settimane fa (l’ultima seduta organizzata perché la settimana scorsa il consiglio non è stato convocato).

“Anche oggi la destra a Cagliari non ha i numeri in consiglio comunale. Cagliari non merita questo”, ha scritto su Facebook il capogruppo Pd Fabrizio Marcello. Scuri in volto gli assessori della giunta comunale hanno lasciato l’aula. E la crisi del primo cittadino potrebbe aggravarsi perché il gruppo dei ribelli potrebbe presto arruolare altri due consiglieri: Loredana Lai e Marcello Polastri. Complicando ulteriormente la paralisi per il primo cittadino. Il quale potrebbe dunque accettare un invito di Giorgia Meloni. A Truzzu andrebbe un posto da sottosegretario nel prossimo esecutivo nazionale.

