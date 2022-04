Cagliari, nuovo incendio nella palestra abbandonata di via degli Stendardi: paura e fiamme alte (VIDEO)

Paura a Pirri in via degli Stendardi per un incendio che ha colpito la palestra, da tempo inagibile e, quindi, abbandonata. Le fiamme sono alte e c’è tantissimo fumo: sul posto, chiamati dai residenti, si sono precipitate due squadre dei Vigili del fuoco, arrivate di corsa dalla caserma di viale Marconi. I pompieri stanno riuscendo a domare le fiamme, e appare difficile che possa trattarsi di un corto circuito. Sul posto ci sono anche i consiglieri della Municipalità Enrica Fois e Alessandro Vincis: “Siamo stati avvisati dai cittadini e ci siamo precipitati subito qui. Per l’ennesima volta constatiamo che l’inciviltà ha vinto. La struttura non è attiva, dunque non ci sono impianti attaccati. È, purtroppo, molto probabilmente doloso”. Sarà compito dei Vigili del fuoco scoprire le cause del rogo, dietro potrebbe esserci la mano di qualche teppista.“La paura è che possa crollare il solaio, anche se l’incendio appare abbastanza circoscritto”.