Cagliari, nuovo crollo all’Università: giù il soffitto di cartongesso negli uffici Erasmus

E due. L’Università di Cagliari continua a “crollare”, dopo il crollo dell’edificio in Magistero stavolta è toccato agli uffici Eramus di via San Giorgio, e qualcuno si sarebbe potuto davvero fare male. Il crollo di una parte del soffitto di cartongesso è avvenuta quando negli uffici c’erano due dipendenti, rimasti illesi solo per miracolo. È infatti successo poco dopo le 9, in pieno orario lavorativo. Tutti a casa e area sbarrata in attesa dell’intervento dell’ufficio tecnico dell’Ateneo.

Dalla facoltà bocche cucite, anche se la rabbia che trapela è tanta, da parte di alcuni dipendenti che hanno saputo del crollo e della tragedia sfiorata. Non è avvenuto di sera, alle ventidue, come nel caso del Magistero, ma in pieno giorno.