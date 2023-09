Cagliari, nuovo attraversamento pedonale rialzato dove morì il piccolo Daniele: partono i lavori in via Cadello

L’annuncio l’aveva dato qualche giorno fa l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. E oggi i lavori sono partiti: in via Cadello, teatro del tragico incidente che costò la vita al piccolo Daniele Ulver che morì travolto da una moto sulle strisce pedonali mentre si recava al parco di Monte Claro con la madre, arriva il nuovo attraversamento pedonale rialzato.

“Il 6 febbraio 2022 avevamo manifestato in via Cadello per chiedere maggiore sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada in seguito alla tragica morte di un bambino di quindici mesi investito e ucciso sulle strisce pedonali da un criminale alla guida di una moto”, dichiara la Fiab, “oggi, 7 luglio 2023, in via Cadello a Cagliari sono in corso i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati. Ora”, aggiunge, “non ci resta che sperare che si proceda con la realizzazione delle piste ciclabili, come previsto dalla Delibera di Giunta del luglio scorso per mezzo della quale è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativa al rafforzamento delle ciclovie urbane, nell’ambito dei fondi del PNRR. Restringimenti della carreggiata, rotatorie, semafori pedonali ed elementi di moderazione del traffico rappresentano soluzioni valide che scoraggiano le persone alla guida di autoveicoli e motocicli di premere sull’acceleratore”.

Scettico l’ex assessore comunale al Traffico della giunta Floris Ettore Businco: “Sta iniziando la devastazione di via Cadello”.

I prossimi attraversamenti pedonali rialzati saranno sistemati in via Corsica e all’incrocio tra via Tramontana e viale Poetto. Truzzu e Mereu nel corso della presentazione dei nuovi assistenti pedonali hanno sottolineato l’avvio di una serie di interventi per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, come l’allargamento dei marciapiedi in prossimità degli incroci e nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diverse zone della città, soprattutto quelle con maggior traffico.