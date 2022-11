E’ l’Arena Beach Soccer che potrà accogliere 800 persone, ospitare le gare degli sport di spiaggia e anche spettacoli musicali all’aperto. Nell’accordo tra il Comune e la Figc si parla di un’area di 3 mila metri quadrati che avrà il campo di gioco con le tribune, il palco, la torre tv, l’area vip, area stampa e quella per gli spogliatoi e ci sarà anche “villaggio commerciale” di mille e 200 metri quadrati. I vecchi campi, che la società Ippica, ha ceduto la Comune ospiteranno, oltre al Beach Soccer nell’area già attrezzata, lo spazio centrale per la pratica di sport compatibili con la misura del campo e il terzo per la disciplina del baseball.

Beach soccer e baseball al Poetto. Rinasceranno con nuove discipline sportive i vecchi campi di calcio dell’ex Ippodromo. La decisione è della giunta Truzzu che ha valutato positivamente l’impatto nella zona dalla “finale nazionale Campionato Italiano serie A maschile di Beach Soccer 2022” dell’agosto scorso e dalla “Euro Beach Soccer League” di settembre, per la quale è stato montato un impianto sportivo che resterà in piedi.

