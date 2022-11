Cagliari, nuovi controlli al buio sugli uccelli superstiti di Monte Urpinu: “Non sono previsti abbattimenti imminenti”

Un’auto nera, con a bordo due uomini bardati da capo a piedi con una tuta identica a quella utilizzata negli ospedali durante il periodo nero del Covid, ha varcato in via Garavetti a Cagliari il cancello di Monte Urpinu, proprio a poche ore di distanza dall’ennesima protesta di animalisti e cittadini, ormai in presidio fisso da più di una settimana per cercare di bloccare gli abbattimenti delle oche e dei pavoni rimasti nell’area green, dopo le centinaia di uccisioni già effettuate dall’Asl dopo il focolaio di aviaria. Qualche attività ha ripreso l’ingresso di macchina e uomini in tuta, chiedendo spiegazioni ma non ricevendo nessuna risposta. Un chiarimento arriva da Mario Ignazio Lai, direttore della struttura complessa della Sanità animale: “Al momento non mi risultano interventi dei nostri veterinari e non abbiamo in programma abbattimenti imminenti”, spiega a Casteddu Online. Plausibile, quindi, che si tratti di verifiche mediche di routine, già avvenute nei giorni scorsi, magari sugli animali sentinella. Abbattimenti che, però, potrebbero riprendere la prossima settimana.