Cagliari, nuove chiusure nella via Dante ingolfata dai lavori: "Parrucchieri o ristoratori cinesi interessati a fare business"

Lo stop per le ferie ha portato la parafarmacia Sant’Ignazio, dopo circa sei anni, a levare le tende dai poco più di ottanta metri quadri che fanno angolo tra via Dante e via Millelire. Gli operai, a poche decine di metri di distanza, hanno “smontato” il negozio di abbigliamento Sognando, un’altra attività storica arrivata al capolinea. E nella strada di Cagliari invasa dai cantieri, seppur per motivi diversi da quelli di pochi affari e crisi, entro l’anno sparirà anche il punto vendita Gaudiosi all’angolo con via Tiziano, aperto circa 40 anni fa. Tanti hanno visto i cartelli appesi alle vetrine con l’annuncio del fuori tutto. Rimane aperto, invece, l’altro negozio, all’angolo con via Cino da Pistoia. All’angolo con via Cervi, infine, i nuovi tentativi di far marciare un bar sono naufragati ed è ricomparso il cartello affittasi. E ciò che trapela è che, al posto di farmaci e abbigliamento, l’interesse principale di chi è disposto a prendere in affitto o comprare uno dei locali sfitti nella parte più vicina a piazza Repubblica è quella di aprire o saloni da parrucchiere o paninoteche. “Alla fine abbiamo optato per la vendita, 129mila euro per 63 metri quadri, tutto al grezzo”, spiega Enzo Farris, proprietario delle mura dell’ex Sognando: “È tutto predisposto per la ristorazione, abbiamo anche due bagni e sinora abbiamo ricevuto telefonate da parrucchieri o da cinesi interessati a vendere sushi o pokè. Stiamo vagliando tutte le richieste”, afferma. Insomma, dai corsetti per donna e maglie per uomo al pesce crudo, o in alternativa panini con wurstel e cipolle o tagli di capelli a prezzi, forse, concorrenziali.

Per la parafarmacia, invece, le richieste cambiano: “Duemila euro al mese e qualche decina di euro per il condominio, ma chiedono la fideiussione”, spiega a Casteddu Online il titolare di una paninoteca che è interessato a trasferire l’attività. In questo caso, però, uno dei problemi sarebbe legato alla presenza di un unico bagno, ne serve almeno un altro. Ma, a prescindere dalla disponibilità, un punto è chiaro: chi vuole rianimare il commercio in via Dante a Cagliari conta di riuscirsi vendendo cibo.