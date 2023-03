Cagliari, nuova figuraccia per Truzzu: bocciata in aula sulla proposta di Fdi sull’ippodromo

Figuraccia per Truzzu in aula. Maggioranza ko sulla proposta di Fdi per l’ex ippodromo del Poetto. Un’altra magra figura per il primo cittadino che teneva particolarmente al via libera al progetto. La maggioranza di centrodestra è andata sotto (18 contro 15) al momento del voto sulla mozione per la riqualificazione dell’ippodromo (primo firmatario Corrado Maxia, Fdi). La mozione ha come obiettivo quello di trasformare la Società ippica che gestisce lo storico impianto “Generale Gutierrez” del lungomare in “Società Cagliari Poetto”, per avviare un nuovo tipo di gestione anche in chiave di valorizzazione turistica.

“Anche oggi la maggioranza di destra che governa Cagliari, va sotto in consiglio comunale sulla mozione riqualificazione dell’Ippodromo”, ha commentato il capogruppo pd Fabrizio Marcello, “povera Cagliari”.

L’opposizione, che teme una nuova colata di cemento a pochi passi dalla spiaggia, ha detto no. E assieme ai consiglieri di centrosinistra hanno votato Aurelio Lai, Marcello Piras e Roberta Perra (del gruppo Solinas presidente) e due consiglieri Psd’Az Marcello Polastri e Loredana Lai.

Un chiaro segnale politico per il primo cittadino in vista dell’approvazione del bilancio. Il gruppo che fa capo al governatore potrebbe presto rivendicare un nuovo assessorato. Una strategia analoga a quella che potrebbe mettere in campo anche il duo Polastri-Lai che da tempo progetta di uscire dal Psd’Az e costituire un nuovo gruppo in aula per rivendicare una poltrona nell’esecutivo cagliaritano, mettendo in difficoltà il primo cittadino a poco più di un anno dalle elezioni.