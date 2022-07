Tutto da rifare per il parcheggio di via Caprera. Il Comune ha revocato l’aggiudicazione dell’appalto alla società che si era aggiudicata la gara per il restyling dell’autosilo e ora la procedura deve ripartire da capo. E così gli abitanti della zona che attendono i posti auto da quasi 15 anni devono ancora attendere.

È di qualche giorno fa la deliberazione del dirigente della Mobilità Daniele Olla di revocare l’aggiudicazione dei Lavori di adeguamento del parcheggio in struttura di Stampace alla ditta Ely Sistemi Project. Tutti gli impegni con la società (che sarà indennizzata) saranno annullati. All’impresa spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute, in quanto il contratto non era ancora stato stipulato.

Fonti di palazzo Bacaredda spiegano che la determina è stata resa necessaria in quanto ormai non era più possibile iniziare un cantiere che non sarebbe mai terminato a causa delle modifiche tecniche ed economiche necessarie. Sarà fatto un nuovo bando con nuovo quadro economico che avrà un importo maggiore, tale da rendere il progetto realizzabile con i costi attuali delle materie prime.

L'articolo Cagliari, nuova beffa per il parcheggio di via Caprera sbarrato da 15 anni: gara per i lavori da ripetere proviene da Casteddu On line.