Cagliari, nuova allerta gialla per temporali

Per temporali allerta codice giallo della Protezione civile, anche nel Cagliaritano.

Dalle ore 14 alle ore 18 di oggi, giovedì 15 giugno 2023, allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su Campidano. L’avviso della Protezione civile regionale interessa anche Flumendosa-Flumineddu, con diversa articolazione oraria, e Gallura.

In presenza di fenomeni temporaleschi la stessa Protezione civile regionale consiglia di: restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza pubblica, la Protezione civile Comune di Cagliari significa che nel territorio della Municipalità di Pirri è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto in sosta nelle sopracitate veie di Pirri possono essere spostate nell’area parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Fonte: Casteddu on line