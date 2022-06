Notte di paura, sabato, al Bastione di Saint Remy a Cagliari. Un gruppetto di giovani ha minacciato e aggredito una famiglia con bambini e anche una coppia di ragazzi, senza nessun motivo. Si sono vissuti interminabili minuti di paura: uno dei balordi ha anche danneggiato, sfondando il vetro anteriore, una delle macchine nelle quali si erano fiondate le vittime, per cercare protezione, nel vicino viale Regina Margherita. I protagonisti dell’assurda aggressione non sono stati tutti rintracciati. A finire nei guai, in seguito all’intervento della polizia, impegnata in controlli rafforzati nei fine settimana, sono stati un minorenne e un 18enne: il primo è stato denunciato dalla polizia per danneggiato aggravato, il secondo invece ha rimediato una denuncia per violenza privata e minacce aggravate. Si tratta, come riporta L’Unione Sarda, di uno degli episodi di malamovida capitati nel capoluogo sardo nell’ultimo fine settimana.

Gli agenti della squadra volante sono riusciti a identificare due degli aggressori dopo aver raccolto le testimonianze della famiglia e della coppia di fidanzati. Per entrambi è scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di violenza avvenuto nella zona della movida cagliaritana.

L'articolo Cagliari, notte di paura al Bastione: famiglia minacciata e aggredita da un gruppo di giovani proviene da Casteddu On line.