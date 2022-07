Cagliari, niente più tunnel in via Roma: “Le auto in una trincea, ma non è indispensabile”

È uno dei nodi più delicati di tutto il master plan del waterfront pensato dall’archistar Boeri e presentato oggi: quello del tunnel sotto via Roma, opera che decenni divide la città. Ma nella prima parte della rivoluzione del cuore della città non ci sarà di sicuro. Truzzu punta a riqualificare per ora solo piazza Matteotti, la fascia centrale di via Roma e le corsie lato portici. In futuro si guarderà al lato mare e qui l’amministrazione dovrà decidere tra due soluzioni: far passare le auto a raso nell’ambito di una viabilità ridimensionata e razionalizzata, oppure in una trincea coperta. “Noi abbiamo lavorato su una trincea che può essere coperta, ma non è strettamente necessaria”, dichiara Stefano Boeri, “anche perché il sistema di verde e pedonalità che abbiamo pensato è compatibile anche con l’attraversamento a raso, nell’ambito di una mobilità che viene razionalizzata e ridimensionata. Ma bloccare tutto il traffico di auto è impossibile”. L’obiettivo dei progettisti è quello di garantire l’accessibilità alla zona a tutte le fasce d’età anche grazie al trasporto pubblico, quindi un livello zero di traffico non è previsto. L’Università di Cagliari solleva qualche perplessità. “Mi piacerebbe approfondire il tema per verificare come si distribuisce il traffico veicolare”. dichiara Italo Meloni, docente di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari, “anche perché come ha dichiarato lo stesso Boeri, via Roma è uno dei punti belli e delicati della città. E far passare flussi di traffico nella zona più bella della città è una cosa che dobbiamo superare. Nel piano urbanistico vigente è presente una strada che collega via san Paolo, col cimitero e da lì raggiunge il Brotzu e via Stamira. Questa potrebbe essere un’alternativa per consentire a chi vuole attraversare la città di Cagliari di non passare necessariamente da via Roma”.