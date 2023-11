Cagliari, nello zaino ha un chilo di droga: pusher in manette alla stazione di piazza Matteotti

Un chilo di marijuana suddivisa in quattro sacchetti, più altri cinquantacinque grammi di erba e sei di hascisc trovati in casa. Un pusher cagliaritano è stato bloccato, grazie al fiuto dei cani dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, alla stazione degli autobus di piazza Matteotti. I militari erano impegnati in un servizio di controllo quando sono riusciti a trovare il pusher, volto noto alle forze dell’ordine. Nel suo zaino è stata ritrovata la stragrande maggioranza delle droga, pronta per essere venduta. Un giro d’affari illegale, stroncato, di circa seimila euro. Dopo averlo arrestato, i finanzieri hanno anche perquisito la sua abitazione: oltre ad altra droga sono finiti sotto chiave anche un bilancino di precisione, verosimilmente destinato alla preparazione delle singole dosi da immettere sul mercato. Il pusher è finito in manette e, poi, in tribunale, per la celebrazione del rito per direttissima.

Il colpo messo a segno dalla Guardia di Finanza è solo l’ultimo di una lunga serie di operazioni antidroga compiute e testimonia, ancora una volta, l’impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto alle organizzazioni criminali che, da sempre, identificano nel traffico di sostanze stupefacenti uno dei canali più proficui e rapidi per accumulare soldi.