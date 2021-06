Cagliari, nell’estate 2021 concerti solo in piazza Nazzari: “Complicato farli alla Fiera, ci sono gli hub vaccinali”

È ufficialmente piazza Nazzari, nel Parco della Musica di Cagliari, la location principale scelta dall’amministrazione comunale per i concerti nell’estate 2021 che partirà con la città in zona bianca e, quindi, con le minime restrizioni legate all’emergenza del Coronavirus. Nell’estate della ripartenza non sarà possibile assistere a concerti di nessun tipo alla Fiera. Il motivo? “Considerando che lì ci sono gli hub vaccinali è complicato organizzarli”, afferma il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. E allora, quando sarà terminata la stagione classica all’aperto del Lirico, tra fine luglio e inizio agosto, spazio ai cantanti che faranno domanda per inserire una delle loro tappe nel capoluogo sardo. Sinora, l’unica certezza è Max Gazze, concerto previsto il 20 agosto proprio in piazza Nazzari. “E abbiamo tante altre richieste, ma vanno ancora definite le conferme, gli uffici dell’assessorato comunale della Cultura stanno stilando il calendario definitivo”. Così, niente concerti a due passi dal mare ma in pieno centro città. E, ovviamente, c’è in ballo anche il futuro dell’Anfiteatro romano. Lì i concerti, stando alle parole del sindaco, sono assicurati: “È in chiusura la gara per la progettazione dei lavori di restauro del secondo lotto. Una volta finiti, nella gara abbiamo previsto di attrezzare l’anfiteatro per fare spettacoli e anche concerti musicali, assolutamente, su questo non c’è dubbio”.

Meglio, l’unico dubbio è legato al limite massimo di spettatori che potranno entrare nel monumento per assistere alle esibizioni: “Saranno i tecnici a dirci il numero esatto e come allestire il tutto sulla base delle nuove norme”. Anfiteatro pronto, forse, non prima dell’estate 2023: “È comunque difficile ipotizzare tempi per i lavori, adesso l’obbiettivo è riaprirlo e restituirlo ai cagliaritani e ai turisti”. In attesa del ritorno dei decibel tra le pietre storiche.

