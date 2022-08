Si anima anche la periferia. Concerti gratis nel fine settimana in piazza san Michele. Sabato 27 agosto alle 21.00, grande revival anni ‘80 e ritmi latini con un beniamino del pubblico cagliaritano, autore di performance memorabili. Torna in cittàliari Kid Creole, accompagnato dalle sue Coconuts: si esibiranno in piazza San Michele alle 21 in un concerto gratuito e aperto a tutti per la rassegna “Cagliari dal Vivo 2022”. Ad accompagnare il mattatore americano e aprire le danze, la band romana Frankie & Canthina Band, che riscalderà la platea con le sue sonorità soul & funk dagli anni ’70 agli anni ’90.

Ancora Cagliari dal vivo 2022 e ancora piazza San Michele protagonista domenica 28 agosto alle ore 21.00. Divertimento assicurato per tutti con le hit e le sonorità degli anni ’80 in compagnia dei Mr Fantasy: anche questo concerto è gratuito.

Ma sarà una settimana ricca di appuntamenti coi concerti e gli spettacoli in città: Alice, Jacopo Cullin, il flamenco animeranno arene e spazi cittadini per offrire intrattenimento e musica a cittadini e turisti.

“Siamo orgogliosi – dice l’assessora comunale di Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau – del calendario di spettacoli messo a punto dagli operatori, in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze: dai concerti gratuiti nelle piazze cittadine di Cagliari dal vivo 2022 agli eventi coi grandi artisti sardi e nazionali ospitati nell’Arena di piazza Nazzari. Anche ad agosto, il periodo di massimo afflusso turistico, la città è più viva che mai e capace di offrire a chi vive a Cagliari e a chi la sta conoscendo in questi giorni parecchie alternative sotto il profilo del divertimento, ma anche della cultura”.

Giovedì 25 agosto, nel piazzale di fronte al Lazzaretto di Sant’Elia, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo di flamenco Unlimited dell’andalusa Yolanda Osuna, accompagnata dall’artista visivo Ivan Lucas.

Risate ma non solo invece sabato 27 all’Arena di piazza Nazzari, sempre alle ore 21.00: il poliedrico Jacopo Cullin proporrà al pubblico cagliaritano È inutile a dire, spettacolo nel quale propone alcune dei suoi personaggi storici.

Sempre il 28 agosto , l’Arena di piazza Nazzari ospiterà invece un grande nome della musica italiana, legata a filo doppio con uno dei più grandi cantautori nazionali scomparso lo scorso anno. Alice, indimenticabile voce di “Per Elisa, “I Treni di Tozeur” e altri brani composti appositamente per lei, proporrà alla platea cittadina la sua personale rilettura della musica di Franco Battiato per una serata che si preannuncia imperdibile per gli amanti di questi due grandi artisti. Appuntamento alle 21.00 con Alice canta Battiato, i biglietti sono già disponibili nei principali circuiti.

