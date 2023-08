Cagliari, nel Poetto super blindato sfrecciano le Frecce Tricolori: tanti curiosi affascinati dalle evoluzioni (VIDEO)

Buona la prima, meglio, la prova generale in vista dell’esibizione di domani. In un lungomare Poetto di Cagliari blindato le Frecce Tricolori hanno regalato emozioni e qualche brivido ai bagnanti presenti nei tratti di spiaggia consentiti e ai curiosi che hanno scelto di assistere anche alle prove ufficiali. Certo, continuano a non mancare le polemiche per le troppe strade chiuse al traffico e addirittura per il divieto di balneazione in alcuni tratti del mare. Ma la prima giornata non si sono registrate criticità.

I piloti esperti delle Frecce dell’Aeronautica militare hanno realizzato un mega cuore nel cielo che all’orizzonte si incontra col mare e tante evoluzioni, per circa mezz’ora. Domani, domenica 20 agosto, lo spettacolo inizierà alle 17:15 ed è prevista molta più gente da Marina Piccola sino all’ospedale Marino.