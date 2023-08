Cagliari, nel parco dell’ex Vetreria un murale in memoria di Kira: il pastore tedesco amico di tutti

Pirri – Un murale dedicato a Kira il pastore tedesco con il frisbee sempre in bocca: l’idea lanciata sui social ha, in poche ore, raggiunto il massimo dei consensi. Se non ci saranno ostacoli, dovrebbe essere realizzato nell’area cani del Parco dell’Ex Vetreria. È venuta a mancare poche settimane fa per un male incurabile, tutti in città conoscevano il bellissimo esemplare, un quattro zampe amico di tutti al quale mancava solo la parola. Una dimostrazione di quanta sintonia si può avere con gli animali che, sempre affianco al padrone, diventano parte integrante della famiglia. Kira, infatti, era sempre con Salvatore che l’accudiva sin da piccola e con la quale usciva per le vie del centro: attendeva che il semaforo diventasse verde per attraversare la strada e, tra una coccola e l’altra ricevuta da chi la conosceva o veniva catturato dalla simpatia che dimostrava, immancabilmente teneva stretto tra le fauci un frisbee con il quale, impazientemente, attendeva di giocare. Ora si pensa a realizzare un murale proprio in quel parco, teatro di tanti salti e corse, per simboleggiare il legame stretto e indissolubile che può nascere tra l’uomo e l’animale. Uno stimolo anche per accrescere la sensibilizzazione verso il benessere animale, una tematica importante che ogni amministrazione comunale sta portando avanti con idee e progetti rivolti a tutti.

“Sono favorevole, mi dispiace tanto che non ci sia più. Mi fermavo sempre a guardarla, con l’immancabile frisbee in bocca. Se avevi malumore lei ti strappava un sorriso”.

“Sono d’accordo, alla Ex Vetreria area cani, era un cane a cui mancava solo la parola”. E ancora: “Io lo proposi subito, d’altronde il

Parco e’ anche per i nostri amici a 4 zampe e lei, col suo frisbee era amica di tutti” sono solo alcuni degli oltre duecento messaggi dedicati alla proposta della realizzazione del murale per Kira.