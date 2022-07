Il Cagliari è sempre più nel caos. Proprio nel giorno in cui emerge la notizia del coinvolgimento di Andrea Cossu nell’inchiesta che ha portato all’arresto di 13 Sconvolts, con altri dodici finiti ai domiciliari e cinque con l’obbligo di firma per associazione a delinquere, arrivano le dimissioni di Daniele Contu. Ad anticipare la notizia è il noto giornalista sportivo di SuperSound, Vittorio Sanna, su TuttoCagliari.net. Conti avrebbe annunciato la volontà di lasciare la società nella quale ha militato per anni. Si tratterebbe, se confermato, di un secondo clamoroso addio, dopo quello di Agostini. Un’estate sempre più rovente per la società guidata da Tommaso Giulini, proprio mentre si attendono anche ulteriori sviluppi sulla posizione dello stesso Cossu. Ecco, di seguito, la notizia anticipata da Vittorio Sanna.

“I frutti di Primavera si vedono anche ora d’estate nei campi assolati di Asseminello. Ci sono uomini pallidi che corrono per riprendere vita e ci sono ragazzi che di slancio travolgono ostacoli, forti del loro entusiasmo e di un lavoro proficuo. Ci sono i frutti del progetto Conti/Agostini, Agostini/Conti, metteteli come volete ma almeno qui si abbia il buon gusto di non scinderli, di non separarli. Perché, malgrado i loro difetti, caratteri tosti e difficili, schietti e sinceri, in Primavera hanno lavorato con profitto, in attesa di capire come procedere per il prossimo raccolto. Una continuità che è stata spezzata, condizionata, avvelenata da tre maledette sere in palude, la palude della prima squadra, dove i fantasmi, i dualismi, le logiche annaspanti, hanno trasfuso tristezza e rovinato quello che sarebbe stato un percorso logico e naturale verso il tentativo di coronare il sogno di vincere lo scudetto di categoria. Invece i veleni hanno contaminato il più bel successo 2022. A Daniele Conti hanno tolto la possibilità di confrontarsi per tempo anche su aspetti delicati e dolorosi, quale l’idea di separare un po’ i percorsi per verificarne una maggiore efficacia. Ad Agostini di poter recriminare su una partita che è scivolata via come sabbia dopo gli spettri in laguna. Conti e Agostini, avvelenati da un ambiente malsano che ne ha sfruttato ogni minimo errore per vederli lontano, feriti entrambi, spalle l’uno all’altro. Dopo le dimissioni di Agostini, che Conti non ha mai chiesto e che non aveva neanche mai preso in considerazione, visto l’ulteriore anno di contratto dell’ex mister della primavera, le dimissioni anche di Conti che l’idea che lui possa anche solo sembrare persona scorretta non l’accetta tanto da consegnare le chiavi del settore giovanile”.

