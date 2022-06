La notizia oggi nel corso della commissione Mobilità, con gli ultimi aggiornamenti sui lavori per il cantiere della tratta della metro piazza Repubblica-piazza Matteotti da parte dell’assessore Alessio Mereu. “Entro luglio verranno posizionate le rotaie nel tratto di via Dante ora cantiere”, ha dichiarato Marcello piras, Udc, presidente della commissione, “alcune criticità sono emerse durante gli scavi nel tratto di piazza Madre Teresa di Calcutta dove è stato rivenuto la presenza di oleodotto militare che ha comportato un rallentamento dei lavori”. Mereu ha chiesto all’Arst quanto questo inciderà sulla data di completamento dell’opera. Sicuramente vi sarà uno slittamento sulla consegna dei lavori prevista entro febbraio 2024”.

Tempi più lunghi per il cantiere della metropolitana di superficie. Il ritrovamento di un oleodotto militare in piazza Madre Teresa di Calcutta farà slittare la data della consegna dei lavori, si andrà dunque oltre il febbraio 2024.

