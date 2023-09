Cagliari, nel blitz antimafia arrestato il primario di Terapia del Dolore al Marino Tomaso Cocco

C’è anche Tomaso Cocco, primario del reparto di Terapia del Dolore all’ospedale Marino di Cagliari, fresco di inaugurazione qualche giorno fa in arrivo dal Binaghi, fra i 31 arrestati nel super blitz dei carabinieri del Ros per associazione mafiosa, traffico di armi e droga, corruzione, peculato, abuso d’ufficio. Un nome eccellente, un professionista conosciutissimo a Cagliari e in tutta la Sardegna. Un altro nome di peso insieme a quello di Gabriella Murgia, ex Pd passata poi in quota Solinas quando fu chiamata a ricoprire l’incarico di assessore regionale dell’Agricoltura, sostituita poi in fase di rimpasto. Con loro, il nipote di Graziano Mesina, Tonino Crissantu.