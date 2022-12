Sono circa 152mila i passeggeri transitati al porto di Cagliari nella stagione crocieristica 2022, non cifre record ma che certificano pienamente la ripresa del settore dopo la crisi pandemica. I dati sono stati diffusi questa mattina a Palazzo Doglio da Cagliari Cruise Port, parte del gruppo Global Ports Holding: 8270 imbarchi e 8537 sbarchi, 13 doppi approdi e 4 tripli approdi con alcuni casi promettenti per la prossima stagione 2023. “L’attività operativa riprenderà il 22 febbraio 2023”, annuncia Raffaella Del Prete, general manager dei porti italiani del gruppo Gph, “con l’arrivo della nave da crociera Aidablu della compagnia Aida Cruises, per poi proseguire fino a dicembre con un calendario che prevede 123 scali di 25 diverse compagnie armatrici”. Consolidata la presenza di Costa Crociere, tra le prime compagnie del terminal, che nel 2023 prevede 33 approdi con oltre 84mila ospiti. Oltre alla statunitense Virgin Voyages con 11 approdi e 21mila ospiti, o la britannica Fred. Olsen Cruise con 5 approdi e 4mila passeggeri.

