Cagliari, negozianti senza luce in via Manno: "Basta con i lavori dell'Enel di sabato"

L’Enel programma i lavori, avvisa con i cartelli ma stavolta, a differenza del passato, i negozianti di via Manno a Cagliari non li hanno notato. Risultato? “Quindici negozi chiusi, gli altri aperti ma al buio e impossibilitati a utilizzare il pos”. E, infatti, ci sono i cartelli con l’avviso: “Solo contanti”. Ma è l’ultimo dei problemi. Il principale, come denuncia il presidente dell’associazione Strada Facendo, Stefano Rolla, è il giorno scelto per fare i lavori sulla rete elettrica: “Il sabato, cioè quando facciamo i maggiori incassi. Siamo senza luce dalle nove alle sedici. Ci eravamo già lamentati di questa situazione tempo fa e avevano rimandato l’intervento. Questa volta non ci siamo avveduti dei cartelli ma troviamo comunque un poco corretto intervenire in giorni di lavoro intensi”, spiega Rolla.

Non bloccheranno le strade come hanno fatto, qualche sabato fa, i loro colleghi boxisti del mercato civico di San Benedetto: “No, vogliamo solo fare capire che capiamo l’emergenza ma non interventi programmati. È molto meglio non avere l’elettricità il lunedì, anche se ciò va a scontrarsi con gli uffici e altre attività. Ma non possiamo sacrificarci sempre noi, è una questione di rispetto”.