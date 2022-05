La perquisizione all’interno del palazzo a cui l’uomo aveva accesso, ha permesso di rinvenire, occultata in una delle plafoniere del vano scala, 16 involucri di cocaina, mentre in una cassetta delle poste e in una cassetta di derivazione dell’impianto elettrico, c’erano due bilancini di precisione e la somma di 1.190 euro, ritenuta provento di cessioni di droga. Il 24enne è stato arrestato e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (l.on)

CAGLIARI. Nascondeva le dosi cocaina nella plafoniera del vano scale di un palazzo a cui poteva accedere indisturbato, ma l’escamotage non è sfuggito ai poliziotti del Gruppo Falchi della squadra mobile che ieri sera 13 maggio, hanno arrestato nel quartiere di “San Michele”, un 24enne cagliaritano con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

