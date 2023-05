Cagliari, nasce un centro di quartiere polivalente a Sant'Elia nell'ex asilo di via Schiavazzi

Un centro di quartiere polivalente nell’ex Asilo di via Schiavazzi. Consegnati il 19 maggio 2023 i lavori per il recupero dell’ex Asilo di via Schiavazzi a Sant’Elia che diventerà, entro la fine del 2023, un centro di quartiere polivalente.

Nella struttura verranno sviluppate attività promozionali, aggregative, educative e di socializzazione, rivolte alle diverse fasce di popolazione. Per lo sviluppo del metodo e delle modalità di definizione delle attività in dettaglio, verrà seguito l’approccio partecipativo.

Tra gli obiettivi che l’Amministrazione si è data c’è quello di recuperare progressivamente gli alloggi e gli immobili inutilizzati per restituirli alla comunità.

Il progetto di recupero dell’ex asilo di Via Schiavazzi, nel quartiere Sant’Elia, è uno degli interventi immaginati in quest’ottica e riconsegnerà alla città uno spazio attrezzato per ospitare nuovi servizi e attività d’inclusione sociale per le “aree urbane ad elevata criticità socioeconomica”, come per esempio il quartiere di Sant’Elia.

L’intervento rientra all’interno dell’azione 4.2, prevista dal programma PON METRO 2014-2020, dedicata all’“aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e al miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità”. Il recupero dell’immobile sarà quindi destinato allo sviluppo di servizi che permettano di perseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, finalizzati alla lotta all’esclusione sociale.

