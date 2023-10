Cagliari, nasce lo spazio per concerti e grandi eventi sportivi: ecco il nuovo Palazzetto di Sant’Elia

Un investimento da oltre 44 milioni di euro per Sant’Elia. Fondi del Ministero dello Sport, regionali e comunali. Nel quartiere sorgerà il nuovo palazzetto dello Sport capace di contenere oltre 6 mila persone. Accoglierà grandi eventi sportivi (volley, tennis, ecc) e concerti e nascerà nell’area del parcheggio Cuore del vecchio stadio Sant’Elia, nell’ambito di una riqualificazione della zona che potrebbe anche includere un fast parking in piazza Puddu, davanti all’ingresso della Fiera utilizzato per le vaccinazioni. Il progetto è stato presentato oggi nel corso della commissione comunale Lavori pubblici.

Quello del nuovo palazzetto dello sport era una vecchia idea del sindaco Emilio Floris, affossata poi dal successore Massimo Zedda, che nel 2011 decide di dirottare i fondi stanziati per il nuovo palazzetto sulle manutenzioni urgenti degli impianti sportivi cittadini. Ora ci prova Paolo Truzzu che confida sulla possibilità di accedere ai fondi Pnrr grazie a bandi europei che finanziano progetti dei capoluoghi di regioni e province in accordo con le federazioni sportive. A gestire la gara per la realizzazione della struttura (che sarà in grado di ospitare 6 mila posti) sarà Sport e Salute (l’azienda del Coni). Coi ribassi d’asta verranno apportate migliorie al progetto: si parla di modernissime tribune retrattili in grado di offrire più opzioni di utilizzo (non solo gare sportive di volley, calcio a 5 e tennis, ma anche concerti) e un parcheggio: sotterraneo oppure (è l’ultima soluzione studiata) realizzato con una struttura leggera in piazza Puddu, davanti all’ingresso della Fiera utilizzato per la vaccinazioni anti Covid della Asl. Il nuovo palazzetto, che non sostituirà quello di via Rockfeller che resterà in piedi e sarà destinato quasi esclusivamente alle partite di basket, nascerà entro il 2026.