Cagliari, nasce il sogno della Fiera del Mare: “Da viale Colombo a Su Siccu sino a Marina Piccola”

Dalla nautica alla portualità turistica sino alla logistica, al settore dello sport. E poi le dinamiche legate all’innovazione e all’economia del mare, senza trascurare le tradizioni isolane. E’ con questa filosofia che comincia il percorso per la Fiera del Mare. I primi incontri hanno determinato un coinvolgimento nel progetto della Lega Navale italiana – sezione di Cagliari – come roccaforte dei comparti legati alla fama rivierasca del capoluogo: “Un punto di partenza di fondamentale importanza – spiega il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, uno dei soci del bastimento che costeggia il viale Colombo e si espande dalle acque di Su Siccu sino a Marina Piccola – E’ necessario valorizzare le peculiarità che rendono la capitale della Sardegna rinomata a livello internazionale, con una vetrina mondiale legata al valore economico e strategico del nostro mare. Abbiamo uno dei porti turistici più conosciuti a livello planetario, da declinare con una vetrina artigianale e commerciale. L’accordo con la Lega Navale ci consentirà di richiamare l’importanza degli sport acquatici, dalla vela alla canoa, ma anche di attrarre l’attenzione della platea internazionale legata al turismo nautico”.

