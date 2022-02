Cagliari-Napoli, Fratelli d’Italia: “Tifosi lasciati in stazione invece che allo stadio, Lamorgese spieghi”

“La scelta di consentire ai tifosi napoletani di poter sfilare liberamente per le strade della città di Cagliari appare quantomeno inopportuna, anche alla luce degli episodi del passato”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Porcu;“Non trovo giustificazioni per quanto accaduto questo pomeriggio a Cagliari, prima della partita del calendario della Serie A Cagliari Napoli, che ha visto i tifosi della squadra partenopea autorizzati a sfilare in corteo per tutta la città, sino allo stadio S.Elia: questi ultimi, infatti, dopo essere scesi dall’aereo sono stati lasciati alla stazione dei treni, invece che essere accompagnati direttamente allo stadio”, dichiara il parlamentare Salvatore Deidda;“Immagino che il Ministro dell’Interno Lamorgese – prosegue Deidda – vorrà rispondere alla nostra interrogazione e offrire delle spiegazioni convincenti a tale gravissima falla organizzativa”.