Cagliari-Napoli, alta tensione alla stazione: ultras napoletani scatenati tra cori e insulti ai tifosi rossoblù (VIDEO)

Sono arrivati in città e il loro biglietto da visita, ancora una volta, non è propriamente da “signori”: urla e parolacce contro il Cagliari, bastoni tra le mani branditi continuamente (qualcuno tiene arrotolata al polso anche una cinghia), a ritmo con i cori. Eccoli, gli ultras del Napoli, probabilmente preoccupati di dover vedere i loro beniamini sfidare un Cagliari che, nel girone di ritorno, ha collezionato più di un buon risultato. E si sono vissuti momenti di tensione in pieno centro, quando un gruppetto di tifosi è stato notato da un altro gruppo di cagliaritani.Le Forze dell’ordine stanno comunque riuscendo a controllare l'”invasione” dei napoletani, in marcia dalla stazione di piazza Matteotti sino a Sant’Elia. Nel video pubblicato su Facebook dal blog Cagliari Calcio News si vedono gli ultras, un centinaio, bloccare il traffico al loro passaggio. Nella stessa piazza, un automobilista molto preoccupato per la sua auto, infatti, fa retromarcia. Ci sono stati momenti di alta tensione nel tragitto verso lo stadio, con alcuni tifosi del Cagliari armati di caschi che avrebbero tentato un blitz.