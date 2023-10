Cagliari, musicista di strada cacciato dai residenti alla Marina: “Tutte le sere così, ora basta”

Cacciato a malo modo. Un musicista di strada che si esibiva nelle viuzze del rione per i clienti seduti nei tavolini all’aperto dei tanti ristoranti del quartiere Marina, è stato allontanato da un residente inferocito per il baccano. L’episodio è stato registrato dal protagonista con uno smartphone e il video è stato poi pubblicato nella pagina Facebook “Apriamo le finestre alla Marina”. Il musicista stava cantando “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, quando l’abitante in malo modo gli è andato incontro. “La devi smettere”, gli ha urlato, “non puoi stare qua. Tutte le sere così. Non puoi fare così. Te ne vai via e non suoni più qua”.

“È incredibile che nonostante le varie segnalazioni alle forze dell’ordine e alle autorità preposte, dobbiamo essere noi residenti a far rispettare le regole più semplici e oggi mi sono stancato di subire”, ha scritto su Facebook l’autore del video.