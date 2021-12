Cagliari, musica troppo alta e non autorizzata: stangata da 5mila euro al Donegal

Inquinamento acustico e utilizzo della strumentazione senza nessuna autorizzazione. Sono queste le motivazioni che hanno portato gli agenti della polizia Locale di Cagliari, stanotte, a multare il Donegal di via Caprera. Il controllo è scattato verso mezzanotte: all’interno del noto locale era in corso una serata musicale, ma i gestori non avevano le carte necessarie per far svolgere l’evento. E così, ai poliziotti non è rimasto altro da fare che far spegnere subito le casse, bloccare la musica e tirare fuori il blocchetto delle multe: cinquemila euro, ecco quanto dovranno pagare i proprietari del Donegal. Che, ovviamente, non sono potuti andare avanti con l’intrattenimento. E i guai potrebbero non essere finiti: come si apprende dalla stessa caserma di via Crespellani, infatti, tutti i documenti sono stati già spediti agli uffici delle Attività produttive e dello sviluppo economico del Comune di Cagliari.

La pratica sarà presa in esame e, molto probabilmente, scatterà anche la chiusura del locale per qualche giorno.