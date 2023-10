Cagliari, musica e tavolini abusivi in piazza Garibaldi: maxi multa al “Monte Linas”

Musica e tavolini abusivi in piazza Garibaldi. Stangata al Monte Linas: maxi multa e stop al servizio all’aperto per 16 giorni. È la mazzata degli uffici comunali al noto locale di Villanova, celebre per gli aperitivi.

Nel corso di un blitz dell’11 maggio scorso la polizia municipale aveva accertato che il locale occupava con tavoli, sedie, e ombrelloni 42 metri quadrati di piazza a fronte di una concessione di 24 mq e che, in assenza di autorizzazione, consentiva l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, tramite l’impiego di un diffusore collegato a un cellulare tramite bluetooth. La musica riprodotta all’interno era udibile anche all’esterno perché la porta d’ingresso veniva lasciata aperta.

La Frigo Tecnica Sarda, la società titolare dell’attività, ha deciso di convertire parzialmente la sanzione amministrativa in pecuniaria. Ha già versato 3 mila e 3000 euro di sanzione e fermato la concessione di suolo pubblico (e quindi la possibilità di sistemare tavolini e sedie per servire drink all’aperto) dal 19 settembre al 5 ottobre 2023 compreso.