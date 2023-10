Cagliari, musica e giochi d’acqua: nuovo look per la fontana di Monte Claro

Musica e giochi d’acqua al via la riqualificazione della fontana del Parco di Monte Claro. La fonte, costruita nel 1998, che riproduce il logo del parco (il motivo di una scodella ritrovata a Monte Claro, testimonianza di un’antica cultura prenuragica), ormai presenta un evidente stato di deterioramento e la Città metropolitana sta pensando ad un radicale intervento di manutenzione straordinaria.

Il progetto di riqualificazione approvato dall’ente di piazza Palazzo prevede la riqualificazione funzionale della “fontana logo”, mantenendo le sole caratteristiche formali sia del logo acqua che del logo verde, ma con l’introduzione di un nuovo sistema per

renderla totalmente praticabile e fruibile e un adeguato sistema di filtrazione e di movimentazione dell’acqua per renderla più salubre.

In arrivo anche i giochi d’acqua con getti ed illuminazione al fine di far si che nelle giornate calde i visitatori del parco possano ammirare sia i giochi d’acqua e entrarci personalmente per rinfrescarsi.

Tutto lo spazio verrà così riqualificato e la fontana diventerà così un nuovo punto di riferimento all’interno del parco, con fruizione di attrazione e divertimento sia per gli utenti locali che per i turisti.

Nell’arco della giornata la fontana può mantenere una bassa pressione dei getti d’acqua, che permettono la fruibilità all’interno della stessa. Si potrà tuttavia prevedere un gioco dei getti statici ad una certa altezza con l’inserimento di melodie musicali. All’imbrunire potranno essere previsti spettacoli generati di giochi d’acqua ad alta pressione, ritmati abbinati sia dai fari che danno illuminazione ai getti d’acqua che della fibra ottica presente su tutta la base della fontana. Il tutto accompagnato da melodie musicali, che completa uno splendido e affascinante spettacolo. I lavori avranno un costo di 276 mila 624,45 euro.