Cagliari, musica assordante e schiamazzi notturni: 37 mila euro di condanna al Beer Garden

Quasi 40 mila euro di risarcimento. È quanto due anziani coniugi di Stampace hanno ottenuto nella causa vinta contro un noto locale notturno cagliaritano. Una sentenza che farà felici i comitati che si battono contro la malamovida in centro storico.

Pietro Tiddia e Maria Grazia Magnoni avevano denunciato il baccano proveniente dalla cappa aspirante, da motori dei frigoriferi, da musica assordante e schiamazzi di avventori fuori dal locale, oltre

ad esalazioni e odori sgradevoli provenienti dalle cucine del pub Beer Garden di via Angioy.

Nel gennaio 2016 i tecnici dell’Arpas su richiesta del Comune di Cagliari avevano rilevato nell’abitazione dei coniugi “il superamento del limite differenziale tra il livello di rumore ambientale e quello complessivo”.

Il giudice ha stabilito che le immissioni di rumori e le esalazioni dalle cucine, “protratte per un lungo periodo di tempo ed in misura ampiamente superiore al limite della normale tollerabilità abbiano causato un pregiudizio agli attori sotto il profilo dal danno biologico in ragione dello stress psico-fisico patito da entrambi i coniugi ed in particolare dalla Magnoni. Nel caso di specie, può ritenersi acquisita la prova…anche del fatto che le immissioni acustiche e le esalazioni avessero inciso sulla vivibilità dell’abitazione, sul riposo notturno e sulla vita di relazione, coincidente con la impossibilità o maggiore difficoltà di svolgere le attività quotidiane”.

La sentenza che ha anche stabilito che “al danno biologico deve essere sommato il danno patrimoniale consistente nella ridotta utilizzabilità dell’immobile per le attività quotidiane, con la conseguente diminuzione anche del valore commerciale in ragione delle immissioni rumorose e delle esalazioni soprattutto in periodo notturno”. Cioè il locale ha dovuto risarcire i proprietari dell’immobile per la svalutazione causata dal rumore e dagli odori sgradevoli.