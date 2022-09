Musica dal vivo e folla ieri sera sul lungomare di Sant’Elia per il concerto gratuito di Max Gazzè. L’evento nell’ambito della rassegna “Cagliari dal Vivo”, organizzata dal Comune di Cagliari e interamente finanziata con fondi del Ministero della Cultura, che “proseguirà tutta la settimana animando i quartieri periferici di Pirri, Sant’Avendrace, San Michele e Sant’Elia con spettacoli di danza, musica e teatro”, ha dichiarato l’assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau.

Sino al 24 settembre al Parco di Monte Claro l’associazione Asmed proporrà il laboratorio di danza e di inclusione sociale “Human dance”. Il teatro delle Lucido Sottile animerà le strade di Pirri e Is Mirrionis per tutta la settimana.

Dopo Max Gazze’, la musica dal vivo proseguirà a Sant’Elia: stasera con il trap di Taxy B + Greg Willen, domani con Trap night per i giovanissimi.

