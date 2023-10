Cagliari, Mulas chiuso a chiave e derubato prima del volo dalla finestra: fermate due persone per rapina

Due fermi per la morte di Mario Mulas, il 75enne trovato cadavere domenica mattina nel piazzale di un gommista in viale Elmas, a Cagliari, dopo un volo dalla finestra dell’abitazione dove alloggiava, al primo piano dello stabile dove si trova la rivendita di pneumatici di cui era socio. I due fermati sono un romeno di 46 anni e una italiana di 39, al momento accusati di rapina. Fondamentale nella svolta delle indagini, il ritrovamento del furgone che era stato rubato a Mulas.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tra sabato notte e domenica mattina Mulas è stato aggredito e derubato del portafogli dai due malviventi mentre era in casa. Per poter fuggire indisturbati, l’hanno poi chiuso a chiave quest’ultimo in una stanza portandogli via il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. Mulas ha tentato disperatamente di liberarsi e fuggire ma, mentre stava scavalcando dalla finestra, ha perso l’equilibrio ed è volato per 6 metri, schiantandosi sull’asfalto e morendo sul colpo. La procura, a conclusione di ulteriori accertamenti, potrebbe imputare ai due fermati il reato di morte come conseguenza di altri reati.