Cagliari, morto in casa dopo l'allarme della figlia: Venerato Sardu è stato ucciso

Si chiamava Venerato Sardu, aveva settantacinque anni e viveva da solo in un appartamento al piano terra in via Ogliastra 21, nel rione cagliaritano di Is Mirrionis. È lui l’uomo trovato senza vita dai pompieri. Da alcuni segni trovati sul corpo e analizzati dal medico legale Roberto Demontis, gli investigatori tendono ad escludere che si possa trattare di una morte naturale e hanno aperto un’indagine per omicidio. Infatti, il corpo è stato portato al Policlinico di Monserrato per svolgere tutti gli ulteriori esami autoptici. La salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per ore, i carabinieri hanno sbarrato la strada e tenuto a distanza i curiosi. Verso le 23:30 è arrivato il magistrato di turno, Andrea Massidda, che si è trattenuto per poco più di mezz’ora con i militari e il medico legale. È stata una figlia di Sardu a far scattare l’allarme, insospettita dal silenzio del 75enne: nessuna risposta al cellulare o al campanello. I vigili del fuoco sono riusciti a forzare senza troppa fatica il portoncino, chiuso solo con lo scrocco. I controlli e le verifiche sul cadavere sono andati avanti sino a tarda notte. I carabinieri hanno anche sentito alcune persone, partendo dai residenti della palazzina.

La morte naturale risulta incompatibile con tutta una serie di segni trovati vicino alla testa dell’anziano: da qui la decisione, dopo quasi cinque ore di serrate verifiche, di indagare ufficialmente per omicidio. E, stando a quanto trapela, al vaglio delle forze dell’ordine presto potrebbero finire i filmati di alcune telecamere presenti proprio nel tratto di strada dove c’è la palazzina di tre piani diventata l’epicentro di un giallo tutto da chiarire. Una, in particolare, è anche segnalata con un cartello proprio accanto all’ingresso principale.