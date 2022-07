Cagliari, morto in campo stroncato da un malore: disposta l’autopsia su Andrea Musiu

Ci vorrà l’autopsia, già disposta dal magistrato in seguito all’intervento delle forze dell’ordine, per fare luce definitivamente sulle cause della morte di Andrea Musiu, il ventenne centrocampista della Ferrini, con un passato nel Quartu 2000 e nelle giovanili del Cagliari, morto sabato sera durante una partita di calcio sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia. Sin dai minuti successivi alla tragedia c’è chi, dalla stessa società calcistica nella quale stava militando Musiu, aveva ricordato che il giova e fosse fermo da un anno per dei problemi al cuore.

Solo il medico legale potrà accettare le esatte cause del decesso e, successivamente, ci sarà la restituzione del corpo alla famiglia del giovane calciatore, ovviamente distrutta dal dolore. Come sono distrutti dal dolore i tantissimi amici del ventenne e la stesse società Ferrini: “Dirigenti, staff tecnico e tutti gli atleti della polisportiva, affranti, sono vicini alla famiglia di Andrea Musiu. Un calciatore di valore ma soprattutto un ragazzo speciale”, così lo ricorda Chicco Ruggeri.